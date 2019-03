Besucher des Auftritts der Rapper Bonez MC und RAF Camora am Donnerstagabend in der TUI Arena müssen sich auf Verzögerungen bei der Anreise einstellen. Die Polizei hat angekündigt, die Fans kontrollieren zu wollen. Bei den Auftritten der Musiker in München und Hamburg hatte es bereits Polizeieinsätze gegeben.