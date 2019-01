Hannover

In welchen Fällen müssen sich Hundehalter nicht nur zivil-, sondern auch strafrechtlich für das Verhalten ihrer Tiere verantworten? Nach dem Tod eines Radfahrers an der Ihme stehen zwei Hundehalter vor Gericht. Die freilaufenden Hunde hatten den Radfahrer im März 2018 zu Fall gebracht. Die auf Hunderecht spezialisierte Anwältin Ines Pfeiffer aus Hemmingen erklärt, wann Besitzer auch strafrechtlich für ihr Tier haften.

Freiheitsstrafen möglich

Ein Halter oder Tierhüter kann strafrechtlich haftbar gemacht werden, wenn eine Person durch das Tier zu Schaden kommt – etwa wenn ein Hund einen Menschen beißt oder umreißt. „In Betracht kommen als mögliche Straftatbestände eine gefährliche oder fahrlässige Körperverletzung, sehr selten eine fahrlässige Tötung“, sagt Pfeiffer. Um gefährliche Körperverletzungen handele es sich, wenn der Hundebesitzer seinen Hund als Waffe einsetzt, ihn etwa auf eine andere Person hetzt. Wesentlich häufiger komme es allerdings zu Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung durch Hundebisse. Dieser Straftatbestand könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden, so die Expertin. „Kommt, wie im Falle des Fahrradfahrers am Ihmeufer, eine Person durch hündisches Verhalten zu Tode, kann ebenso an eine fahrlässige Tötung gedacht werden, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren belegt werden kann“, sagt Pfeiffer.

Anwältin und Hunderechtsexpertin Ines Pfeiffer. Quelle: privat

Ob sich ein Hundebesitzer strafbar gemacht hat, hänge immer vom Einzelfall ab. Die Kernfrage sei dabei, ob er vorhersehen konnte, dass ein solches Ereignis eintreten kann – also die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen haben muss. Der am Ihmeufer generell bestehende Leinenzwang könne ein Indiz dafür sein, dass die Besitzer ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben. „Fraglich ist aber, ob der Tod des Radfahrers, auch für sie vorhersehbar war“, sagt Pfeiffer. Grundsätzlich entstehe durch Leinenzwang, der ja auch oft zum Tierschutz in der Brut-und Setzzeit gilt, keine Sorgfaltspflicht im strafrechtlichen Sinne. Das heißt: „Ein Hund muss nicht grundsätzlich angeleint werden, um einer strafrechtlichen Haftung zu entgehen.“ Ein Halter müsse das Tier lediglich unter Kontrolle haben, es darf nicht unbeaufsichtigt herumlaufen. Das gilt übrigens genauso auf gekennzeichneten Hundesauslaufflächen. Passiere dort etwas, müsse sich der Halter möglicherweise ebenso strafrechtlich verantworten.

Keine Strafbarkeit bei Sachbeschädigung

Anders sieht es bei Sachbeschädigung aus. „Wenn Tiere Sachen schädigen, kann dem Tieraufseher zumindest keine Fahrlässigkeitstat vorgeworfen werden“, sagt die Anwältin. „Denn das Strafgesetzbuch sieht keine Bestrafung für eine fahrlässige Sachbeschädigung vor.“ Auch wenn ein Hund einen anderen beißt, sei das strafrechtlich unbedeutend – selbst dann, wenn der Halter die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet habe. „Leider gelten in unserem Rechtsstaat Tiere immer noch als ,Sachen’, sodass auch hier bei fahrlässigem Handeln keine Strafbarkeit vorliegt“, erklärt Pfeiffer.

Auch bei privatrechtlichen Aspekten müssen sich Halter keine Sorgen machen, denn alle Hundebesitzer müssen eine Hundehaftpflichtversicherung für ihre Tiere abschließen. Nach Angaben der VGH-Versicherung deckt sie im Schadensfall „gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts“ ab, wie ein Unternehmenssprecher mitteilt. Darunter fallen unter anderem Verdienstausfall, Unterhaltskosten, Pflege- und Behandlungskosten, Begräbniskosten, Schmerzensgeld und Rente. „Der Haftpflichtversicherer würde gegen den Hundehalter auch im Fall einer groben Fahrlässigkeit keinen Regress geltend machen“, sagt der Sprecher. Nur wenn das Tier von einer Behörde als gefährlich eingestuft wurde, würde bei Missachtung des Leinenzwanges eine Selbstbeteiligung anfallen.

Von Johanna Stein