Hannover

Trickbetrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben, haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen 4,7 Millionen Euro erbeutet. Das hat das Landeskriminalamt ( LKA) am Donnerstag bekannt gegeben. Die Behörde reagierte auf diese dramatisch gestiegene Zahlen (2013 waren es nur rund 35 000 Euro) mit einer neuen Präventionskampagne.

4235 Mal schlugen die Trickbetrüger im vergangenen Jahr in ganz Niedersachsen zu. 97 Mal waren sie dabei erfolgreich. Im Jahr 2016 registrierte die Behörde lediglich 300 dieser Taten landesweit. Die Täter operieren nach Erkenntnissen der Ermittler aus Call-Centern aus der Türkei, aber auch aus Österreich und der Schweiz. „Uns sind allein im Raum Izmir rund 40 solche Call-Center bekannt“, sagt Niedersachsens LKA-Chef Friedo de Vries. Die Ermittlungen gestalteten sich allerdings schwierig, da aktuell der Rechtsverkehr mit der Türkei eingeschränkt sei.

Täter sprechen zum Teil regionale Dialekte

Die Täter schlagen, so der Behördenleiter, in der Regel immer in einer Region zu. „Sie grasen das Gebiet sozusagen ab, dann nehmen sie sich die nächste Region vor“, sagt Rita Salgmann, die Leiterin Prävention beim LKA. Die Anrufer sind in der Regel Männer, sind psychologisch geschult, sprechen zum Teil regionale Dialekte. Sie bearbeitet ihre Opfer oft über mehrere Tage hinweg, bedrängen die Anrufer oft und bringen sie so dazu, den angeblichen Polizisten ihre Ersparnisse zu übergeben.

Das LKA hat jetzt 50 000 kleine Pappaufsteller erarbeiten und drucken lassen, die über Pflegedienste, Bringdienste und ähnliche Organisationen an Seniorinnen und Senioren verteilt werden sollen. „Achtung! Falsche Polizeibeamte“, ist dort zu lesen. Auf der Rückseite können die Betroffenen sich die echte Rufnummer ihrer Polizeidienststelle notieren, dazu die Nummern von Angehörigen. „Wer einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhält, soll daran erinnert werden, das Gespräch sofort abzubrechen und eine der notierten Nummern zu wählen“, sagt LKA-Chef de Vries.

Von Tobias Morchner