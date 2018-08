Hannover

Eine 15-Jährige ist am Sonntagabend am Kröpcke neben einer Rolltreppe sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Die Jugendliche hatte sich demnach gegen 21.30 Uhr auf der Verteilerebene auf den Handlauf einer Rolltreppe gesetzt und wollte darauf offenbar nach unten zum Bahnsteig der Linie 4 fahren. „Dabei verlor sie das Gleichgewicht“, sagt Hasse. Das Mädchen war in Begleitung einer 14-jährigen Freundin.

„Die 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Nähere Angaben macht er nicht. Rettungskräfte versorgten die Jugendliche zunächst in der U-Bahnstation und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Von pah