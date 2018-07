Hannover

Allein die Drohung, die Polizei zu rufen, hat auf manchen Straftäter schon einschüchternde Wirkung: Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 10.20 Uhr versucht, einen Handyladen an der Deisterstraße zu überfallen. Der mit einem Messer bewaffnete Täter forderte den Geschäftsführer auf, ihm ein Mobiltelefon zu geben. Doch der 45-Jährige drohte stattdessen mit der Polizei, woraufhin der Räuber ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Schwarzer Bär ergriff.

Der Unbekannte ist laut Polizei von nordafrikanischer Erscheinung, etwa 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Der Mann ist schlank und hat kurze, dunkle, lockige Haare. „Er spricht Deutsch mit vermutlich arabischem Akzent“, sagt Behördensprecher Thorsten Schiewe. Während des Überfalls trug der Räuber ein hellblaues T-Shirt, eine blaue, kurze Hose und weiße Sportschuhe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von pah