Hannover

Ein 29-Jähriger wird verdächtigt, Anfang Januar mit einer Waffe einen Juwelier an der Badenstedter Straße überfallen zu haben. Die Kriminalpolizei kam dem jungen Mann im Rahmen ihrer Ermittlungen auf die Spur. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Limmer entdeckten die Beamten dann vergangene Woche passendes Beweismittel. „Unter anderem stellten sie den offenbar bei der Tat verwendeten Schreckschussrevolver fest“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Damit hatte der Verdächtige am 6. Januar eine 52-jährige Angestellte bedroht und verlangte Gold sowie Geld. Als ihm die Mitarbeiterin aber versicherte, dass alles Wertvolle bei der Bank lagere, floh der Täter ohne Beute.

Von Peer Hellerling