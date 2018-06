Hannover

Es ist eine Begrüßung der Superlative: Der autofreie Sonntag sei „ein tolles Aushängeschild für Hannover“, für die vielen hundert Initiativen, die sich beteiligten, für nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz in der Stadt, lobt Oberbürgermeister Stefan Schostok das Jubiläum. Zehn Jahre autofreier Sonntag in Hannover gilt es an diesem Tag zu feiern. Mit deutlich mehr als 100.000 Besuchern rechnet die Stadt –und das Spektakel, das die Menschen erwartet, ist beachtlich. Den ganzen Tag lang verwandelt sich die Innenstadt in eine 50000 Quadratmeter große Partymeile ohne jeden Autoverkehr.

Vorfahrt für die Besucher heißt es, egal, ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Rolli, dem Skate- oder Longboard unterwegs sind. Neun verschiedene Meilen und Plätze und fünf Bühnen bietet das nach eigenen Angaben größte Umwelt- und Nachhaltigkeits-Event Deutschlands auf. Ulf Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, weist beim Startschuss darauf hin, dass der ÖPNV die Zahl seiner Fahrgäste von 180 Millionen auf 220000 gesteigert habe. Immer mehr Menschen nutzten den öffentlichen Nahverkehr lobt er. Allerdings: Die Zahl der Autos verringere sich bislang dadurch nicht, denn es säßen heute wesentlich weniger Menschen als früher in einem Auto.

Auf der Funmeile am Friedrichswall entlang dem Aegi und dem Rathaus kann man an diesem Tag statt des Straßenverkehrs sportliche Höchstleistungen bewundern. Klettern in luftige Höhen mit einem Kran des hannoverschen Seilgartens kann man direkt am Aegi. Vor dem Rathaus zeigen die Rollstuhlbasketballer, dass man auch mit einer Behinderung Hochleistungssport betreiben kann. Wer es entspannter will, dem kann man an diesem Tag nur Couchhopping entlang der Karmarschstraße empfehlen. Dort ist meterweit ein rotes Sofa aufgebaut. Auf der Straße statt im Auto sitzen, Eis essen, Seele baumeln lassen, das ist am autofreien Sonntag angesagt.

