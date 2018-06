Hannover/Laatzen

Die Polizei Hannover hat in Zusammenarbeit mit den Beamten in Dresden sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Am Montagvormittag durchsuchten die Ermittler mehrere Wohnungen in den Stadtteilen Mitte, Calenberger Neustadt und Stöcken, in Laatzen wurden zudem unter anderem 105 Kilogramm Marihuana sichergestellt. „Darüber hinaus stellten die Fahnder diverse Mobiltelefone, Sim-Karten, einen Schlagstock, mehrere Messer, 12.000 Euro Dealgeld und 65 Gramm Kokain sicher“, sagt Hannovers Polizeisprecher Philipp Hasse. Die sichergestellten Drogen und die übrigen Beweismittel wurden am Dienstagmittag in der Polizeiwache am Raschplatz präsentiert.

Zwei der festgenommenen Männer sind 20, die anderen 19, 21, 23 und 32 Jahre alt. Laut Hasse stammen sie aus dem osteuropäischen Raum und haben keinen festen Wohnsitz, gegen den 23-Jährigen liegt zudem ein Abschiebehaftbefehl nach Albanien vor. Alle sechs Verdächtigen werden noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, das Ergebnis steht zurzeit noch aus. „Wir ermitteln wegen bandenmäßigen Handels von Betäubungsmitteln“, sagt Hasse. Die Dresdner Polizei war involviert, weil auch dort ein Fall anhängig war. Dieser wurde inzwischen von den Hannoveranern übernommen.

Von Peer Hellerling