Hannover

Wie arbeitet eine Redaktion? Wie findet und berichtet man über die Themen, die die Menschen bewegen? Seit genau 125 Jahren steht der Name Madsack in Hannover für Journalismus nah bei den Menschen. Ein Jubiläum, das wir mit ihnen feiern wollen: Mit einer Sonderzeitung am Freitag und einem Fest am 16. Juni.

Persönlicher Chronist

Die Leser der HAZ verbindet mit ihrer Zeitung oft mehr als ein Austausch von Nachrichten aus der Welt und ihrer Heimat. Menschen haben über ihre Tageszeitung Lebenspartner und Traumberufe gefunden, haben nach der Lektüre von Reportagen Vereine gegründet und haben immer wieder berührende Erinnerungen gesammelt. Die Zeitung ist den HAZ-Lesern oft nicht nur Begleiter, sondern persönlicher Chronist. Es sind vertraute Geschichten der Menschen vor Ort, die auch die Zeitung selbst immer wieder geprägt haben.

Solche Zeitungsmomente, bei denen die HAZ mehr als nur ein Berichterstatter war, haben wir von Ihnen gesammelt. Einige werden wir in der Geburtstagszeitung präsentieren, weitere in den nächsten Wochen in der HAZ. Dazu erkären wir Ihnen, wie die HAZ im Verbund der Madsack Mediengruppe entsteht, in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die umfangreiche Beilage ist der Auftakt der Feierlichkeiten zu 125 Jahre Stadtgeschichte. Darin erklären Chefredakteure, prominente Vertreter der Stadtgesellschaft und Medienexperten schauen zurück auf die Entstehungsgeschichte des modernen Pressewesen und erklären den Medienwandel in Zeiten der Digitalisierung.

Es ist viel drin in der Sonderbeilage zu 125 Jahre Madsack – lassen Sie sich überraschen.

Dabei wird es auch einen ersten Ausblick auf das große Leserfest geben. Direkt vor dem Anzeiger-Hochhaus werden am 16. Juni internationale Musikstars auftreten, Artisten tanzen direkt auf der Fassade des Gebäudes und Video- und sogenannte Mapping-Künstler erwecken das Hochhaus zum Leben. Es wird ein Fest, das Hannover so noch nicht erlebt hat. Es wird ein Geschenk für 125 Jahre Stadt- und Zeitungsgeschichte, die nur zusammen erzählt werden kann.

Eine Zeitung und eine Party Am Freitag bekommen alle Abonnenten die 112-seitige Geburtstagsbeilage der Madsack Mediengruppe frei Haus. Aus technischen Gründen wird sie nicht zusammen mit der HAZ zugestellt, wird aber im Laufe des Tages in Ihrem Briefkasten sein. Die Geburtstagsfeier mit einer großen Show startet am Sonnabend, 16. Juni, 20 Uhr auf dem Platz vor dem Anzeiger Hochhaus. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Jan Sedelies