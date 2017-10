155 neue Polizisten treten ihren Dienst an

Die Polizeidirektion Hannover hat 155 neue Mitarbeiter eingestellt. Die 142 Polizisten und 13 Verwaltungsangestellten nahmen gestern an der offiziellen Feier in der Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Garbsen teil. „Der Oktober ist für uns so etwas wie die Bescherung an Heiligabend“, sagte Polizeipräsident Volker Kluwe.