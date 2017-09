17-Jähriger in Stadtbahn angegriffen und verletzt

Hannover. Der 17-Jährige war mit einer Stadtbahn der Linie 6 in Richtung Nordhafen unterwegs, als gegen 15.40 Uhr ein Unbekannter ihm unvermittelt von hinten mit der Faust in den Nacken schlug und aufforderte an der Station Benneckeallee auszusteigen. An der Bahnstation schlug der Unbekannte ihm zwei weitere Male mit der Faust ins Gesicht.

Erst als eine Frau, die den Unbekannten begleitete, den Schläger zum Aufhören aufforderte, ließ der von seinem Opfer ab.

Der 17-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und liegt seitdem im Krankenhaus.

Da die Überwachungskameras der Üstra die Tat nicht aufzeichneten – sie ereignete sich außerhalb des überwachten Bereiches –, hofft die Polizei nun auf die Hilfe von Zeugen. Sie sollen sich unter Telefon (0511) 109-3117 melden.

sbü