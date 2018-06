Der Fall des Kita-Praktikanten, der sich in einer Einrichtung in Wunstorf-Bokeloh an Kindern vergangen haben soll, weitet sich aus. Inzwischen legt ihm die Staatsanwaltschaft 17 Vergehen zur Last. Sechs davon soll er in einem Sportverein begangen haben, in dem er als Jugendtrainer tätig gewesen ist.