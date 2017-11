200 Gäste feiern mit den Schützen im Rathauskeller

Hannover. Der Schützentreff entwickelte sich in den vergangenen Jahren erfolgreich zum urgemütlichen Fest der Stadtgesellschaft samt Ballerkalle und Ballerina. Und so sprach auch Oberbürgermeister Stefan Schostok den Schützen seinen Glückwunsch zur vergangenen Saison aus.

Unter den Zuhörern applaudierten der Handwerkskammervorstand Jans-Paul Ernsting, die Erste Städträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann und der Bürgermeister Hiroshimas, Kazumi Matsui.

Schützenpräsident Paul-Eric Stolle bedankte sich nicht ohne Stolz bei den Gästen und wählte eine passende Geste. Die hannoverschen Schützen spenden auch in diesem Jahr eine Summe von 1000 Euro an die HAZ-Weihnachtshilfe. „Wir möchten mit der Spende auch an die denken, denen es nicht so gut geht. Wir wissen, dass unsere Spenden hier in der Region bei denen ankommen, die sie brauchen“, sagte Stolle. Die Spende hat für den Verein schon eine gewisse Tradition - und passt damit besonders gut in den gelungenen Festabend.

Von Jan Sedelies