2000 Radler nehmen an Sternfahrt teil

Hannover. Die Aktion markiert den Start des bundesweiten Projekts Stadtradeln. Dabei wetteifern die Kommunen darum, wo die meisten Fahrradkilometer abgerissen werden. Im vergangenen Jahr ging die Region Hannover als Siegerin hervor.

An der Sternfahrt haben sich in diesem Jahr deutlich mehr Radler beteiligt als im vergangenen Jahr. "Das Wetter hat mitgespielt, von ein paar Regentropfen abgesehen", sagt Manfred Unger, der zusammen mit seiner Frau Monika aus Garbsen gekommen ist. "Kein Vergleich zum vergangenen Jahr. Da waren wir völlig durchnässt", sagt Monika Unger. Beide sehen sich jetzt noch auf dem Opernplatz um, wo bis 17 Uhr etliche Stände die neusten Trends in Sachen Drahtesel präsentieren. Zudem lädt ein Bühnenprogramm zum Verweilen an den Biertischen ein.

Fast 2000 aus der ganzen Region Hannover sind bei der Sternfahrt zum Georgsplatz gefahren. Zur Bildergalerie

Ein Hingucker sind Fahrräder mit einem Rahmen aus Bambus. "Das Material ist leicht wie Aluminium und sehr stabil", sagt Christian Penke von der Firma My Boo aus Kiel. Hergestellt werden die Rahmen in Handarbeit in einem kleinen Dorf in Ghana.

Ein Balanceakt sind die elektrischen Einräder der Lehrter Firma RCH Mobility. Sie sind bis zu 40 Stundenkilometer schnell und werden wie ein Segway nur mit Gewichtsverlagerung gesteuert. "3 bis 4 Tage muss man üben", sagt Robin Henning von RCH.

Beliebt sind noch immer die ganz gewöhnlichen Drahtesel mit Gangschaltung. "Für viele Kunden darf es aber auch ein bisschen stylischer sein", sagt Susanne Dörr vom Fahrradkontor, die sich auf dem Radfest zusammen mit einem Verbund hannoverscher Fahrradhändler präsentiert. Ledersättel, hochwertige Rahmen, Ledergriffe - das Fahrrad wird immer mehr zum Statussymbol. "Der neueste Trend, elektronische Schaltung bei Rennrädern, ist aber nur etwas für Profis", sagt Dörr.