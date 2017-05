Hannover. Konzerte von Helene Fischer sind in diesem Jahr eigentlich keine Mangelware in Hannover - könnte man meinen. Jetzt hat die Schlagersängerin ("Atemlos") noch einmal Nachschlag angekündigt. Am 17. Juli 2018 spielt Fischer ein Stadionkonzert in der HDI-Arena. Am 12. Mai veröffentlicht die 34-Jährige ihr siebtes Album "Helene Fischer". Per Youtube-Video hatte Fischer einen Vorgeschmack ihrer neuen Single "Flieger", sowie die Stadiontour angekündigt.

Farbenspiel-Tour 2015: Schlagerstar Helene Fischer ist in einer ausverkauften HDI-Arena in Hannover aufgetreten. Zur Bildergalerie

Tickets für alle Stadionkonzerte gibt es ab Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr. Ihr Album "Farbenspiel" mit dem Hit "Atemlos" verkaufte sich über 2,35 Millionen mal.

Robbie Williams kommt, Helene Fischer kommt, Bryan Adams kommt, Zucchero, Westernhagen, Coldplay, Depeche Mode, Guns n’ Roses, System of a Down – alle treten in Hannover auf, dazu kommen die Plaza-Festivals, bei denen 25.000 Besucher pro Tag feiern werden. Zur Bildergalerie

r.