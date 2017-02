24 Fahrzeuge an Eilenriede aufgebrochen

Hannover. Autoaufbrecher sind in der vergangenen Woche gezielt im Bereich der Eilenriede auf Beutezug gegangen. Sie brachen insgesamt 24 Fahrzeuge auf, die am Stadtwald abgestellt worden waren. Anschließend entwendeten sie fest eingebaute Navigationsgeräte oder Airbags. Der Schaden beläuft sich auf 86 000 Euro. Die Serie begann nach Angaben der Polizei am Donnerstag an der Walderseestraße in der List. Darüber hinaus sind auch die Südstadt, das Zooviertel und die Oststadt betroffen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtige mit großen Rucksäcken im Bereich der Eilenriede beobachtet oder das Klirren von Scheiben bemerkt haben. Hinweise an die Kripo unter (05 11) 1 09 55 55.

tm