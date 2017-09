26-Jähriger stürzt am Conti-Turm ab

Schwerer Unfall am Dienstagabend am Conti-Turm in Limmer: Der Rettungsdienst der Feuerwehr musste gegen 18.30 Uhr einen 26 Jahre alten Mann versorgen, der in einen vier Meter tiefen Schacht gestürzt war und schwerste Verletzungen erlitten hatte. Der Mann kam ins Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit.