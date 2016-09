Hannover. Organisator Reinhard Kramer zeigte sich zufrieden: "Der Kurs ist hervorragend, das Wetter spielt mit, die Stimmung ist gut – und der Sport, der geboten wird, auch."

300 Radfahrer gehen am Sonnabend beim traditionellen Rennen "Rund in Döhren" an den Start. Zur Bildergalerie

Daniele Deccliis war mit seinem Sohn Leandro aus Belgien zu dem Rennen angereist: "Mein Sohn fährt hier heute mit, er macht seit sechs Jahren Radsport." Leandro hat in diesem Jahr schon sechs Siege eingefahren und 15 Platzierungen. Beim Rennen in Döhren fährt der 16-Jährige nun schon zum vierten Mal mit.

Ebenfalls eine weite Anreise hatte Arianna Truisscher: Die 18-Jährige kam aus Emmen in den Niederlanden. "Ich nehme öfter an Rennen teil. Im Oktober fahre ich in Katar. Da nutze ich das Rennen in Hannover zum Training", sagte sie.

sbü/jr/fran