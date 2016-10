Hannover. Jona Winker, Tjark Thedens, Puyan Mayer, Robert Daues, Niklas Heib und Svenja Meyer gewannen mit einem Film, den sie eigentlich für die Deutsche Post gemacht haben. Filmklappenorganisator Uwe Plasger beschreibt den vier minütigen Film mit dem Titel "Origami" als ruhigen Film, in dem sowohl die Story, als auch die technische Umsetzung überzeugten. Preisverleihung war im Hochhaus-Kino.

Bei dem von der Region Hannover und dem Medienzentrum der Region Hannover organisierten Wettbewerb wurden in diesem Jahr 33 Filme eingereicht, die in sieben Kategorien ins Rennen gingen. Insgesamt hatten sich 230 Kinder und Jugendliche in den vergangenen Monaten als Drehbuchautor, Cutter oder Kameramann versucht. "Es ist interessant zu sehen, wie die inhaltliche Ausrichtung der Filme von Jahr zu Jahr wechselt", sagt Plasger. Im vergangenen Jahr waren vermehrt Filme aus dem Bereich Fantasy und Science Fiction eingereicht worden, in diesem Jahr hätten zwischenmenschliche Beziehungen wie Freundschaft und Liebe im Vordergrund gestanden.

Alle Siegerfilme sind auf dem Youtube-Kanal der Filmklappe Hannover zu sehen.

Von Mathias Klein