6 Dinge, die man heute in Hannover machen kann

Ein letztes Mal zum Feuerwerkswettbewerb

Mit dem Beitrag von Kanada geht der Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen für dieses Jahr zu Ende. Die luftige Performance der Gruppe Firemaster Productions ist zwar schon ausverkauft, aber Freunde des Wettbewerbs wissen, dass man es sich auch prima außerhalb des Großen Gartens bequem machen kann. Die Kanadier um Feuermeister Sean Morris sind seit zehn Jahren mit ihrem Spektakel unterwegs, seit drei Jahren sorgen sie für Kanadas größte Pyroshow in Toronto. Für jedes Event suchen sie akribisch nach der richtigen optischen und musikalischen Lösung, mal sehen, was ihnen zum Barockgarten einfällt. Das NDR-Fernsehen überträgt live ab 20.15 Uhr. Talkgast: Bettina Wulff.

Oktoberfest beginnt – auch ein bisschen in Hannover

In München beginnt das große Oktoberfest, und wenn es in Hannover schon ein Hofbräu-Haus gibt, im ehemaligen Bismarck-Bahnhof nämlich, dann kann man auch zeitgleich sein eigenes, etwas kleineres Oktoberfest starten. Bürgermeister Thomas Hermann und Stadtschützenkönig Manfred Palandt werden dabei die beiden Fassanstiche übernehmen, der erste für die Frühbegießer bereits mittags um 12 Uhr, der zweite dann um 20 Uhr. Das Oktoberfest wird eröffnet vom Heimatverein „Schlägel und Eisen Deister e. V.“, zünftig mit einigen Böllerschüssen. Dazu gibt es bayerische Spezialitäten, Live-Musik und natürlich Bier. Wer muss da noch nach München fahren?

Tag der offenen Tür im Kinderkrankenhaus

„Wir sind kunterbult“ heißt es am Sonnabend beim großen Fest und Tag der offenen Tür beim Kinderkrankenhaus Auf der Bult. Nicht weniger als 56 Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen Spiel und Information sind im Angebot. Mit Alkoholsimulationsbrillen kann man tatsächlich doppelt sehen und dabei zu laufen versuchen. Die Geschichte des Krankenhauses ist in einer Ausstellung zu sehen, Luftrettung, Feuerwehr und Polizei stellen sich und ihre Gerätschaften vor, und natürlich gibt es viel Gelegenheit für Kinder zum Spielen, Malen, Tanzen und Schlemmen. Das alles zwischen 12 und 17 Uhr auf dem Gelände auf der Bult.

Herbstfest im Kinderwald

Es geht um Luft. Beim Herbstfest im Kinderwald im Mecklenheider Forst wird am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr eine Naturwerkstatt angeboten, dabei werden auch die Ergebnisse der Werkstätten aus den vergangenen Wochen gezeigt. Gerd Müller, die Kinderwaldchöre und Unmada machen Musik, Clown Fidolo macht Spaß, und es gibt viele Angebote rund um den Herbst. Infos gibt es von den Falknern aus dem Wisentgehege Springe, den Bienenfreunden von „Hannover summt“ und den „Pilzfreunden“.

Schokoladen-Festival im Helmkehof

Bei der dritten Auflage des Schokoladenfestivals sind in diesem Jahr rund 30 Aussteller im Helmkehof mit dabei. Angefangen hat das Festival vor drei Jahren mit rund 15 Schoko-Fans. Inzwischen präsentieren aber nicht nur Liebhaber dunkler Köstlichkeiten, es sind auch Vertreter korrespondierender Genüsse im Helmkehof zu finden. Das Festival ist bis Sonntag im Helmkehof, Helmkestraße 5a zu erleben. Mit der Abo-Plus-Karte erhalten Leser 15 Prozent Ermäßigung auf maximal zwei Tickets.

Wrestler kämpfen um Titel

Im Hangar No. 5 an der Völgerstraße treffen beim Wrestling die ganz harten Jungs aufeinander. Leon van Gasteren zu sehen kämpft als Herausforderer gegen den Briten Robbie Dynamite um den Intercontinental-Titel (Weltmeisterschaft). "Der Titel gehört in die Stadt des Wrestlings nach Hannover. Das ist meine große Chance", sagt von Gasteren. Außerdem ist Bruiser Mastino dabei, der seine Wrestling-Rente unterbricht, um in Hannover in den Ring zu steigen. Beginn der Kämpfe ist um 20 Uhr.