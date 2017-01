8 Dinge, die man heute in Hannover machen kann

Wahl zur "Miss Niedersachsen"

Wer ist die schönste Frau in Niedersachsen? Wer soll uns im Bundesentscheid zur Miss Germany vertreten? Am Sonnabend steigt in der Ernst-August-Galerie neben dem Hauptbahnhof wieder die Wahl zur Miss Niedersachsen. Um 14 Uhr geht es los, verschiedene Schönheiten treten an. Als Stargast ist „Mister Germany 2017“ angekündigt: Dominik Bruntner will mit von der Partie sein.

Hochzeitsmesse im HCC

Die Hochzeitstage Hannover sind wieder im HCC: Von 11 bis 18 Uhr (auch am Sonntag) gibt es alles rund um das Thema Heiraten: Modenschauen, Trauringe, Kleider und Anzüge sowie Beratung zum Ehevertrag. Die Tageskarte kostet zwölf, das Wochenendticket 18 Euro.

Motorrad-Show in der Tui-Arena

Unter dem Titel „Night of Freestyle“ zeigen Sportler ohne Höhenangst, wie man ein Motorrad, ein BMX-Rad oder ein Schneemobil zum Überschlag bringt. Die Show beginnt am Sonnabend in der Tui-Arena um 19 Uhr. Einlass ist schon um 17 Uhr. Karten gibt es ab 36 Euro zuzüglich Gebühren in den HAZ-Ticketshops.

Weihnachtscircus geht ins große Finale

Bis Sonntag laufen auf dem Schützenplatz noch Vorstellungen des Weihnachtscircus. Clown Fumagalli trifft in der Show auf den Handstandkünstler Anatoly Zalewsky, Darya Vintilova am Schwungtrapez und den Kontorsionisten Rich Metiku. Bis einschließlich Sonntag läuft die Show jeweils um 15.30 und 19.30 Uhr. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops.

Quali-Turniere für Sportbuzzer Masters

Das Sportbuzzer Masters am 29. Januar ist das Winterereignis in Hannovers Amateurfußballszene. Auf dem Weg dorthin stehen an diesem Wochenende gleich sieben Qualifikations-Turniere an: Am Sonnabend beim TSV Pattensen und beim FSV Sarstedt, an beiden Tagen beim FC Springe, TSV Havelse, FC Lehrte, TSV Kirchdorf und TSV Godshorn. Da sind schnelle Spiele und viele Tore garantiert. Alle Teilnehmer und Anstoßzeiten.

130 Musiker spielen Mahler in der List

Das ist ein musikalisches Großaufgebot: 130 Musiker spielen am Sonnabend die 3. Sinfonie von Gustav Mahler. Unter Leitung von Felix Bender treten auf: das Wendland-Sinfonieorchester, der Kinderchor der Musikhochschule, ein Projekt-Frauenchor und Solistin Alexandra Ionis. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Markuskirche, Oskar-Winter-Straße 7. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Frecher Liederabend

Wenn Pianist Clemens Kröger und Schauspieler Michael Ransberg aufeinander treffen, unterhalten sie ihre Gäste mit einem Blumenstrauß aus Liedern. Gekonnt tragen sie in ihrem Programm „Ganz schön frech“ Werke von Brecht, Kreisler, Schumann, Brown, Disney und auch Kästner ganz neu interpretiert vor. Der freche Liederabend in der Hinterbühne (Hildesheimer Straße 39a) beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15, ermäßigt 10 Euro.

HAZ-Tipp für Kinder und Familien

Das GOP (Georgstr. 36) zeigt um 11 und um 14 Uhr das Stücke "Eine Weihnachtsgeschichte" - ein Musical nach Charles Dickens. Es für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Und außerdem: