9 Dinge, die man Sonnabend in Hannover machen kann

Hubertusfest im Wisentgehege

Viel los im Park: Im Wisentgehege Springe steht das 33. Hubertusfest an. Mehr als 80 Aussteller werden rund um die Themen Natur und Naturschutz informieren, Jagdhornbläser werden musizieren, und Kinder können sich auf viele tierische Aktionen freuen, verspricht das Team um Wisentgehegeleiter Thomas Hennig. Heute geht es schon um 8.30 Uhr los bei Wildbratwurst, Reibekuchen und Pilzen im Backteig. Wolfspräsentation und Flugschau sind selbstverständlich auch im Programm.

"Schmitzenklasse" im Theater am Aegi

Mit seinem Programm "Schmitzenklasse" ist der Comedian Ralf Schmitz auf Solo-Tour. Damit gastiert er Sonnabend im Theater am Aegi. Beginn ist um 19 Uhr.

Rassehundeausstellung auf dem Messegelände

Fliegende Hunde beim Dog-Frisbee, tanzende Hunde beim Dog-Dancing, Hütehunde oder Rettungshunde – diese und andere Spielarten des Zusammenlebens von Mensch und seinem angeblich besten Freund sind im Showprogramm der Internationalen Rassehundeausstellung zu sehen. Sie läuft heute von 9 bis 17 Uhr in der Halle 21 auf dem Messegelände.

Die Internationale Rassehundeausstellung auf dem Messegelände lockt Halter wie Rassehunde nach Hannover. Zur Bildergalerie

Kino im Nord-Ost-Bad

Für den normalen Eintrittspreis können Kinder und Jugendliche heute ein Event mit Kultstatus im Nord-Ost-Bad erleben. Die Gäste des Bades können einen Film auswählen, der dann auf einer schwimmenden Leinwand im Bad zu sehen ist. Die Veranstaltung Aqua Movie geht von 15 bis 19 Uhr.

Runrig in der Swiss Life Hall

Sie stehen seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne: Nach einer zweijährigen Pause sind die schottischen Folk-Rocker von Runrig wieder auf Tournee. Sie gastieren heute in der Swiss Life Hall, Beginn ist um 20 Uhr.

Kinderkonzert im Sendesaal des NDR

Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel streiten sich beim Kinderkonzert heute im Kleinen Sendesaal des NDR. "Krach mit Bach!" heißt das Musiktheaterstück, das um 15 Uhr beginnt.

Räder zu ersteigern, rollfähig oder nicht

Man kann Fahrräder kaufen, man kann sie aber auch gelegentlich ersteigern. Heute hat das städtische Fundbüro rund 120 Exemplare im Angebot. Etwa 60 werden dabei als „rollfähige Fahrräder“ angepriesen, die andere Hälfte als Bastelräder, die „so versteigert werden, wie sie dem Fundbüro übergeben wurden“. Eine Gewähr für Zustand und Beschaffenheit gibt es nicht, dafür gibt’s vielleicht ein Schnäppchen. Versteigert wird öffentlich gegen Höchstgebot und Barzahlung – von 9 bis 11 Uhr im Bürgeramt Mitte, Leinstraße 14.

Salon Herbert Royal im TAK

Der ultimative Rückblick: Die wichtigsten und die unwichtigsten, die schrägsten und die unglaublichsten Geschichten der vergangenen Wochen serviert das Team vom Salon Herbert Royal am Wochenende im Theater am Küchengarten. Beginn ist um 20 Uhr.

"Disney on Ice" in der Tui-Arena

Pinocchio, Nemo, Alladin, Elsa und Co zu Gast in der Tui-Arena: „Disney on Ice“ gastiert in Hannover und verspricht „100 Jahre voller Zauber“. Gleich drei Vorstellungen stehen heute um 11, 15 und 19 Uhr an.