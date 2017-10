Rund 80 Hooligans prügeln sich in der Oststadt

Hannover. Die beiden Hooligan-Gruppen sind um kurz nach 14 Uhr an der Rambergstraße aufeinander getroffen und haben eine Schlägerei begonnen. Die Frankfurt-Ultras kamen aus Richtung Hauptbahnhof, die 96-Hooligans hatten in einer Kneipe in der Oststadt gewartet. Die Polizei geht davon aus, dass die Auseinandersetzung geplant war.

Wir haben eine Auseinandersetzung im Vorfeld von #H96SGE verhindert. Dzt. keine Gefahr mehr in der #Oststadt. Wir bleiben aber vor Ort. https://t.co/ljIvUolwdA — Polizei Hannover (@Polizei_H) October 14, 2017

Auf beiden Seiten standen rund 40 Hooligans, die sich mit Kapuzen und Schals vermummt hatten. Schon nach wenigen Minuten traf die Polizei ein und die Fans verstreuten sich. Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Sieben Anhänger beider Clubs konnte die Polizei in einer Kneipe in der Nähe festsetzen, nach Aufnahme der Personalien wurden sie entlassen. Die restlichen Hooligans sind derzeit flüchtig.

Zur Aufklärung des Landfriedensbruchs bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-3920 mit der Polizeiinspektion West in Verbindung zu setzen.

Fanmarsch verlief friedlich

Zuvor waren am Mittag rund 250 Fans von Eintracht Frankfurt vom Hauptbahnhof durch Hannovers Innenstadt zum Stadion gezogen. Der Fanmarsch, der von einem großen Polizeiaufgebot begleitet wurde, verlief friedlich.

man/jst