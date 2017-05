Hannover. Die neue Dauerbaustelle auf der A2 führt im Norden Hannovers auch am Mittwochmorgen zu langen Staus. Zeitweise kam der Verkehr in Richtung Hannover zwischen Bad Nenndorf und Hannover-Bothfeld auf einer Strecke von mehr als 15 Kilometern ins Stocken. Auch in Richtung Dortmund müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen. Hier staut sich der Verkehr auf einer Strecke von mehr als drei Kilometern.

Grund für die langen Wartezeiten ist eine geplante Dauerbaustelle: Am Montag hat die Sanierung der Autobahn 2 in Richtung Dortmund zwischen der Abfahrt Bothfeld und dem Autobahndreieck Hannover-West begonnen. Zusätzlich wird die Abfahrt Bothfeld mehrere Monate gesperrt – vom 28. Mai bis 14. Juli in Richtung Dortmund und vom 1. Juni bis 25. September auf dem Weg nach Berlin.

pah/naw/ewo