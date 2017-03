Unfall auf der A2: In Richtung Dortmund ist in der Nacht zu Mittwoch ein Sattelzug auf einen Sicherungsanhänger aufgefahren und danach in die Mittelschutzplanke gekracht. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ereignete sich der Unfall in Folge eines anderen Kollision am Dienstagnachmittag. Ein Lkw war aus unbekannter Ursache zwischen den Abfahrten Langenhagen und Hannover-West in den Graben gefahren. Die Stelle wurde durch einen Anhänger abgesichert. Mit diesem kollidierte dann in der Nacht gegen 1.40 Uhr der Lkw.

Der 41-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Sattelzug entstand laut polizeilichen Schätzungen ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro. Auch der Sicherungsanhänger und der andere noch davor stehende Unfall-Lkw wurden beschädigt. Hier schätzt die Polizei auf eine Schadenshöhe von etwa 40.000 Euro.

Stau in Richtung Dortmund

Die A2 ist in Folge des Unfalls in Richtung Dortmund gesperrt. Der Verkehr staut sich mehrere Kilometer weit. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, war zunächst noch unklar.

ewo