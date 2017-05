Hannover. Der Unfall hatte sich am Morgen direkt am Kreuz Hannover-Ost ereignet. Ein polnischer Lkw-Fahrer hatte offenbar ein Stauende übersehen und war auf einen Lastwagen gefahren. Der Mann wurde nach ersten Informationen in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Offenbar überstand er den Unfall aber ohne schwerere Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war vorsorglich im Einsatz. Die Autobahn war in Richtung Dortmund vorübergehend voll gesperrt, mittlerweile ist ein Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben.

Der Stau hatte sich vor der neu eingerichteten Dauerbaustelle ereignet. Am heutigen Montag startet die Sanierung der Autobahn 2 in Richtung Dortmund zwischen der Abfahrt Bothfeld und dem Autobahndreieck Hannover-West. Zusätzlich wird die Abfahrt Bothfeld mehrere Monate gesperrt – vom 28. Mai bis 14. Juli in Richtung Dortmund und vom 1. Juni bis 25. September auf dem Weg nach Berlin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Geduld müssen Autofahrer am Morgen auch auf der A7 aufbringen. Zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd hat sich ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Dort gibt es Richtung Hannover bis zu sechs Kilometer Stau.

