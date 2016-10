Hannover/Garbsen. Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Hannover/Langenhagen und Garbsen. Dort war ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A2 in Richtung Dortmund vorübergehend komplett gesperrt. Mittlerweile ist ein Fahrstreifen wieder frei, der Stau beträgt dennoch über sechs Kilometer. Auch auf der A 352 hat sich mittlerweile ein langer Rückstau vor dem Dreieck Hannover-West gebildet.

Auf dem A2-Abschnitt zwischen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld wurde vor einer Woche eine neue Baustelle eingerichtet. Seitdem haben dort bereits mehrfach Unfälle den Berufsverkehr über Stunden zum Erliegen gebracht. Auf dem Teilstück der A2 wird bis Ende des Monats ein Teil der Deckschicht in Fahrtrichtung Dortmund erneuert. Solange stehen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. In der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe ist in diesem Zeitraum zudem die Auffahrt in Richtung Dortmund gesperrt. Die Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen, hier stehen drei Fahrstreifen zur Verfügung.

frs