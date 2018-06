Hannover

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am frühen Sonntagmorgen in Ahlem sucht die Polizei dringend Zeugen. Wie die Behörde mitteilt, hatte ein bislang unbekannter Mann gegen 6.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Wunstorfer Straße betreten. Er war mit einem orangen Tuch maskiert, dass er sich bis über die Nase gezogen hatte. Die 25-jährige Angestellte hinter dem Verkaufstresen bedrohte er mit einem Messer und verlangte Bargeld und Zigaretten.

Nachdem die 25-Jährige dem Räuber die Beute übergeben hatte, flüchtete der Maskierte zu Fuß Richtung stadteinwärts. Er ist etwa 1,70 Meter groß, ist 18 bis 25 Jahre alt und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug einen grauen Kapuzenpulli und eine Baseball-Kappe. Hinweise nimmt die Kripo unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm