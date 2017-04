Mit einer La Ola im Sonnenschein begrüßten Hunderte Besucher am Steintorplatz die Teilnehmer des HAZ-Superschuss. Drei Kandidaten hatten sich am Sonntag eingefunden, um im Rahmenprogramm des Beachvolleyball Cup um Hotelgutscheine und Ausflüge in die Autostadt in Wolfsburg zu spielen.