Hannover. "Mama, kannst du mich abholen?" Was singt der Mann da? Nach zehn Minuten Konzert? Keine Angst - es ist Alligatoah, und der weiß, was er tut. Und die 5000 Fans in der vollen Swiss-Life-Hall wissen es auch. Und stimmen den ganzen Abend in das Wortfeuerwerk des Entertainers ein.

Rapper Alligatoah begeisterte am Freitagabend in der Swiss-Life-Hall seine Fans. Zur Bildergalerie

Er ist Ben Hur, vom Streitwagen hoch über der Bühne peitscht er seine vier musikalischen Engel auf ihren kleinen Bodenwölkchen voran. Wilkommen im Rap-Theater von Alligatoah, dem Ideenbollwerk des Deutschpop. Der Mann aus der Nähe von Cuxhaven spielt mit allen Genres, rappt Tempostrophen, biegt dann in Schlagerrefrains ein und lässt dann wieder die E-Gitarre sägen. Was singt der da? Musik ist keine Lösung? Das sieht in der wogenden Menge ganz anders aus.

"Du bist schön, aber dafür kannst du nichts", singt er, da sitzt er schon im wehenden Umhang auf einer goldenen Kuh und lässt das Volk den ganzen Refrain singen. "Ich wiederhole mich nur ungern", wiederholt er unaufhörlich, und das Publikum erwidert "Wie bitte?" Irgendwann sitzt er im Heißluftballon und skandiert "Komm wir geh'n zusammen den Bach runter". Und dann.Irgendwann nach zwei Stunden, kann Mama ihn dann auch abholen. Großartige Show! Nächstes Mal eine Nummer größer - wetten?