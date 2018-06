Beim HAZ-Forum im Pressehaus ging es zuletzt um drohende Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Hannover, um einen neuen niedersächsischen Feiertag und um die Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Zur 4. Blaulichtmeile soll es um das richtige Verhalten in Krisen- und Gefahrensituation gehen. Denn immer wieder werden Rettungssanitäter und Feuerwehrleute auch in Niedersachsen während ihrer Einsätze selbst Opfer von Angriffen. So brach zum Beispiel in Wolfsburg in der Silvesternacht ein Brand auf einem Balkon aus. Mitglieder der Ehrenamtlichen Feuerwehr wurden bei ihrem Einsatz von Unbekannten mit Silvesterraketen beschossen. Allein in Niedersachsen wurden 2016 genau 161 Rettungssanitäter und Feuerwehrleute angegriffen. Beim Forum wird über die Gründe für solche Angriffe diskutiert werden. Die Experten werden aber auch erklären, warum die Durchführung einer Rettungsgasse immer schwieriger wird, und warum der Notruf von Rettungsdiensten immer häufiger missbraucht wird. Am Forum nehmen Mitglieder der Feuerwehr, Johanniter und des Technischen Hilfswerks teil. Die Diskussion läuft passend zur Blaulichtmeile nicht im Pressehaus, sondern direkt in der Showarena auf dem Kröpcke. Die Moderation übernimmt HAZ-Redaktion Jan Sedelies. Um 15 Uhr geht’s los, der Eintritt ist kostenlos.