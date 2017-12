Angehörige suchen nach vermisstem Janusz R.

Hannover. Um 10 Uhr hatten sich die rund 30 Helfer an der Stadtbahnhaltestelle Vahrenheider Markt versammelt. An dieser Station war der Vermisste in der Nacht zum 22. Dezember plötzlich aus der Bahn gestiegen, um austreten zu gehen. Die Suchaktion vom Sonnabend stellte Mike Oesterreich auf die Beine. Bei ihm hatte Janusz R., der aus Polen stammt, vor seinem Verschwinden eine Weihnachtsfeier besucht. „Als er mit seinem Sohn und einem anderen Kollegen die Feier verlassen hat, konnte er gerade gehen und normal sprechen, sonst hätte ich ihn nach Hause gefahren“, sagt Oesterreich.

Angehörige und Bekannte haben in Vahrenheide nach dem vermissten Janusz R. gesucht. Zur Bildergalerie

Er hatte am Sonnabend für alle Helfer Karten von dem Gebiet ausgedruckt, das abgesucht werden sollte. Das Areal, in dem Janusz R. verschwunden war, erstreckt sich von der Leipziger Straße bis zum Mittellandkanal. „Den Uferbereich haben wir Freitag bereits abgesucht – vom Lister Bad in Richtung Schleuse“, sagt der Sohn des Verschwundenen, Lukas R.

Eine Sache gibt den Helfern zu Denken: Das Mobiltelefon des Vermissten befindet sich, nach Angaben der Polizei, im Ausland. Dort loggt es sich regelmäßig mit der Nummer des Gesuchten ins Handynetz ein. „Wir bekommen dann eine Kurzmittteilung, dass das Gerät wieder erreichbar ist, doch immer wenn wir dann anrufen, ist das Telefon wieder abgestellt“, sagt Mike Oesterreich. „Wenn jemand das Handy von Janusz gezockt hat, dann wechselt er doch sofort die Sim-Karte aus, oder?“, sagt einer der Helfer. Wo genau sich das Handy des Vermissten befindet, will die Polizei den Angehörigen nicht sagen. „Wir wissen nur, dass es nicht in Polen ist“, sagt Mike Oesterreich.

Hinweise nimmt die Polizei unter (0511) 109-3317 entgegen.

Von Tobias Morchner