Menschen mit Behinderung modeln für Fotokalender

Auszubildende des Annastifts haben in einem Projekt zum Thema Inklusion und Teilhabe Behinderte für einen Fotokalender in Szene gesetzt. In der Dreifaltigkeitskirche konnten die beeinträchtigten Menschen sich von ihrer besten Seite zeigen. Die fertigen Kalender sind nun an mehreren Orten in der Stadt erhältlich.