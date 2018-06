Hannover

Schüsse, Explosionen, schreiende Verletzte und gebrüllte Kommandos – die Szenerie im Hauptbahnhof dürfte beängstigend wirken. Doch das Geschehen am Dienstagabend und in den frühen Morgenstunden am Mittwoch ist nur eine Übung: Trainiert wird der Ernstfall, ein Anti-Terror-Einsatz. Beteiligt sind Bundespolizei, Landespolizei, Landeskriminalamt, Feuerwehr und Rettungsdienste. „Dabei werden das Vorgehen gegen terroristische Täter sowie die Rettung und Versorgung Verletzter unter realistischen Bedingungen trainiert“, sagt Jörg Ristow, der Sprecher der Bundespolizei.

Die Behörde weist die Bürger ausdrücklich darauf hin, dass es im Verlauf der Übung durch Abgabe von Schüssen mit Platzpatronen und das Zünden von Knallkörpern rund um den Bahnhof zu Lärmbelästigungen kommen werde. Zudem werden zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor dem Bahnhofsgebäude zu sehen sein. Die Übung hat aber auch Auswirkungen auf den Bahn- und den Autoverkehr.

Mehrere Anti-Terror-Übungen in Deutschland

Das Anti-Terror-Training ist von der Bundespolizeiakademie entworfen worden. Es ist in Teilen dem Drehbuch eines Kino-Thrillers nicht unähnlich. Das haben vergleichbare Übungen in anderen Städten in den vergangenen Wochen bereits gezeigt. Schließlich gibt es auch reale Vorlagen für das, was bei einem wirklichen Terroranschlag passieren könnte. In Madrid gab es 2004 Bombenanschläge auf Pendlerzüge mit Hunderten Toten und Tausenden Verletzten. In London zündeten Selbstmordattentäter bei einer Anschlagserie in U-Bahnen und Bussen Sprengsätze. Frankreich erlebte zuletzt eine beispiellose Anschlagserie. Vor dem Hintergrund dieser Gefährdung haben in den vergangenen Wochen bereits mehrere andere deutsche Städte Anti-Terror-Einsätze wie den geübt, der nun in Hannover folgt.

Scheitern der Übung „durchaus eine Option“

In München etwa, so sah es das Übungsdrehbuch vor, trat ein Attentäterdarsteller als durchschnittlicher Bürger auf, ehe er seinen Anschlag verübte. Bei der Reaktion der Sicherheitskräfte ging es dann auch darum, wie gewöhnliche Beamte von Streifen- und Bahnhofspolizei die Situation kontrollieren, bis Experten für Terroreinsätze mit spezieller Ausbildung und Ausrüstung zu Hilfe kommen. Ähnlich verliefen auch die Simulationen an den Bahnhöfen von Leipzig, Frankfurt und Lübeck. „Das Scheitern ist bei diesen Übungen durchaus eine Option“, erklärte nach der Münchner Übung der dortige Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Nur so sei es möglich, aus Fehlern auch zu lernen.

Das müssen Sie zur Übung im Hauptbahnhof wissen Die Übung beginnt am Dienstag um 22 Uhr und dauert bis 5 Uhr am Mittwochmorgen. Züge und S-Bahnen werden teils auf andere Gleise verlegt. Die Reisenden werden mit Durchsagen auf die Änderungen hingewiesen. Zusätzliche Mitarbeiter der Bahn beantworten während der Übung Fragen. Die Unterführung zur Lister Meile wird gesperrt.Die Bundespolizei hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist unter (05 11) 3 03 65 22 22 erreichbar. An der Übung beteiligen sich 700 Einsatzkräfte, einige davon als Darsteller von Verletzten – sie werden spektakulär geschminkt.

Von Tobias Morchner