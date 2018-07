Hannover

Die Antifa Hannover plant für Mittwoch, 11. Juli, eine Kundgebung vor dem Hauptbahnhof. Ab 18 Uhr soll dort gegen rechte Gewalt und für die lückenlose Aufklärung des NSU-Komplexes demonstriert werden. Am Mittwoch soll vor dem Oberlandesgericht München das Urteil im Prozess gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte gefällt werden. „Fünf Jahre nach Beginn des Prozesses, wird rechte Gewalt noch immer verharmlost“, heißt es in der Ankündigung der Antifa. Laut Polizei werden rund 100 Teilnehmer bei der Kundgebung erwartet. Am vergangenen Freitag hatte die Antifa in einer Guerillaaktion mehrere Straßennamen nach den Opfern der Terrorgruppe benannt und die Schilder überklebt.

Von man