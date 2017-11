Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Leibniz-Uni übt in einem offenen Brief scharfe Kritik an der Hochschule wegen einer Veranstaltung. Am Dienstag und Mittwoch findet in den Räumen der Uni die Messe „Kiss Me“ statt, bei der sich Firmen und Organisationen - darunter auch die Bundeswehr - präsentieren.