Es läuft - schon die ganze Woche. Denn seit Montag ist Marathon in Hannover, aber nun geht es in die heiße Phase. Am morgigen Sonnabend sind beim Familientag rund ums Neue Rathaus die Kinder dran, von 15 Uhr an gehen sie in verschiedenen Altersgruppen ins 1200 Meter lange Rennen um die Maschteiche.