Hannover. Die Aktion des Lions Clubs Hannover-Calenberg hat eine lange Tradition und ist so etwas wie der inoffizielle Startschuss für die HAZ-Weihnachtshilfe. Gesammelt wird zwar das ganze Jahr über, aber am Kröpcke rückte die größte Spendenaktion wieder so richtig in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Drei Stunden verkauften die rund 30 Ehrenamtlichen Erbsensuppe, Kuchen und Bratwurst und schenkten Kaffee und Glühwein. Neben Bürgermeister Thomas Hermann half auch Regionspräsident Hauke Jagau. Zudem sorgten die Clinic-Clowns für gute Stimmung. "Wenn das Wetter mitspielt, werden wir einen ordentlichen Batzen Geld spenden können“, hatte Organisator Rüdiger Ahlers schon im Vorfeld gesagt. Und es scheint, als dürfte sich diese Ankündigung bewahrheitet haben.

Auftakt der HAZ-Weihnachtshilfe: Am Kröpcke wurde am Sonnabend Glühwein, Suppe und Kuchen für den guten Zweck verkauft. Zur Bildergalerie

