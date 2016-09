Hannover. Zunächst nahmen von neun Uhr an die Hobbysportler ihren Wettkampf über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auf. Am Mittag folgen dann die Rennen in der 2. Bundesliga mit Atheten von Hannover 96 und dem TSV Bokeloh, und am Nachmittag gehen die ambitionierteren Starter die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) an.

Wegen des Wettkampfes waren die Straßen rund um den Maschsee (Arthur-Menge-Ufer, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Cuelmannstraße, Willy-Brandt-Allee und Friedrichswall auf der Seite vor dem Neuen Rathaus) ganztägig für den Verkehr gesperrt. Bereits am Vormittag kam es dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich Leineschloss/Neues Rathaus. Dramatische Staus blieben aber bislang aus.

Die insgesamt 1800 Teilnehmer freuten sich über das sonnige, trockene und nicht zu warme Wetter, das ihnen optimale Bedingungen für den Triathlon bot. Und die Hannoveraner, die am Maschsee nicht promenieren konnten, verweilten dennoch und feuerten die Sportler kräfitg an.