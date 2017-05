Hannover. Der in sozialen Netzwerken liebevoll Kurti genannte Rüde ist ein Objekt der Ausstellung "Der Wolf. Ein Wildtier kehrt zurück", die von Sonntag an im Landesmuseum Hannover zu sehen ist. Der Problemwolf aus der Lüneburger Heide wurde aufwendig präpariert. Am Freitag will Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) das Konzept der Ausstellung gemeinsam mit Museumschefin Katja Lembke vorstellen. Das Ministerium ist Kooperationspartner der Schau.

Für Kinder und Erwachsene werde die Welt der faszinierenden Wildtiere erlebbar gemacht und gezeigt, wie Schutz für und vor Wölfen sinnvoll gestaltet werden könne, heißt es in der Ankündigung des Museums. Die Ausstellung kann demnächst auch in anderen Landesteilen gezeigt werden.