Hannover . Mit jeweils einem Autokorso wollen Menschen dort auf Yücels Schicksal und das aller inhaftierten Reporterinnen und Reporter weltweit aufmerksam machen. Der Autokorso in Hannover startet gegen 16.30 Uhr am Freizeitheim Linden. Von dort geht es quer durch die Stadt, vorbei am Steintor und dem Hauptbahnhof, bis in die Nordstadt. In der Kornstraße soll der Korso gegen 19.30 Uhr enden. Wegen der Aktion ist am Nachmittag mit Behinderungen in der Stadt zu rechnen. Die türkischen Behörden werfen Yücel Propaganda für eine terroristische Vereinigung vor.

tm