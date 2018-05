Hannover

Autofahrer auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin müssen derzeit Behinderungen in Kauf nehmen. Wegen eines Unfalls in Höhe Wunstorf ist die Strecke in Richtung Berlin voll gesperrt. Ein langer Stau zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf-Kolenfeld ist die Folge.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist dort ein Lastwagen mit einem Auto zusammengestoßen. Das Auto überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin des Wagens konnte sich selbst befreien.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Von tm