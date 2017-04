Hannover. Wer am Dienstag mit dem Auto zur Hannover Messe wollte, benötigte viel Geduld. In den Morgenstunden behinderte zunächst ein verunglückter VW-Bulli den Verkehr auf dem Messeschnellweg. Der Schnellweg war erst gegen 8.15 Uhr wieder frei befahrbar. Aber auch später ging es für viele Autofahrer nur schleppend voran. Obwohl der Verkehr aus Richtung Süden noch bis Donnerstag zwischen Weidetorkreisel und Messe bis gegen 11.30 Uhr vierspurig zum Gelände geführt wird, kam es zu langen Staus.

Zu spüren war das erhöhte Verkehrsaufkommen auch in Kirchrode. Dort ist die Lage wegen der Brückensperrung an der Hindenburgschleuse in Anderten und der Arbeiten an den Stadtbahngleisen im Bereich Großer Hillen ohnehin schon dramatisch. Autofahrer, die versuchten, über Kirchrode zur Messe zu gelangen, verstopften die Straßen endgültig. Betroffen davon waren auch die Fahrgäste der Stadtbahnlinie 5. Die Züge kamen nur schleppend voran, weil die Gleise blockiert waren. Als Folge gab es Verspätungen von bis zu 20 Minuten.

Was meinen Sie? Stillstand auf den Schnellwegen: Wie umfahren Sie den Verkehrsstau wegen der Hannover Messe? Ich fahre früher los. Ich steige auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad um. Ich suche mir Schleichwege. Gar nicht – Augen zu und durch.

Nach Angaben der Veranstalter erreichten am Dienstag 16 000 Autos die Parkplätze - viele allerdings erst verspätet, weil die Einweiser zum Unmut der Fahrer nicht immer auf freie Kapazitäten rund um das Gelände hinwiesen. Dabei könnte es an den weiteren Messetagen auf den Zufahrtstraßen noch enger werden. Für den Mittwoch rechnet die Messe AG mit 25.000 Fahrzeugen, für Donnerstag mit 22.000 Autos.

Bis Donnerstag gilt Maßnahme A

Mittwoch und Donnerstag gilt noch die die Maßnahme A (für Anreise) auf dem Messeschnellweg. Dann wird der Schnellweg ab etwa 7.15 Uhr bis gegen 11.30 Uhr zwischen dem Weidetorkreisel und der Abfahrt Messe-Nord zu einer sechsspurigen Einbahnstraße in Richtung Süden. Am Freitag gilt die Maßnahme A nicht. Eine Maßnahme R (für Rückreise) ist an keinem der insgesamt fünf Messetage vorgesehen.

jen/tm/se