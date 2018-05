Hannover

In vielen Freibädern beginnt jetzt die Saison, nicht so im Misburger Bad und im Hainhölzer Naturbad. Dort haben sich Bauarbeiten verzögert, nach Angaben der Stadt wegen der Frostperiode Anfang April. Das Misburger Freibad öffnet am 14. Mai, zwei Wochen später als geplant, das Hainhölzer Bad erst am 11. Juni und schließt schon zweieinhalb Monate später. In der Ratspolitik löst die verkürzte Saison beim krisengeschüttelten Naturbad Kopfschütteln aus. „Die Bauverzögerung ist nicht nachvollziehbar und sollte im nächsten Sportausschuss erklärt werden“, sagt SPD-Sportpolitiker Angelo Alter. Unverständnis herrscht bei der CDU. „Wie können zwei Wochen Frost die Bauarbeiten derart in Verzug bringen?“, fragt sich CDU-Sportpolitiker Thomas Klapproth.

Die Bäderverwaltung betont, dass die Betonbauarbeiten im Naturbad Hainholz massiv durch das regnerische Wetter und den Bodenfrost in März und April beeinträchtigt wurden. Zudem benötige das Naturbad einen längeren Vorlauf, bis der Reinigungskreislauf für das Wasser in gang gebracht sei. In Naturbädern wird das Wasser nicht chemisch aufbereitet, sondern über eine komplizierte Filteranlage in einem separaten Becken. „Durch die Bauverzögerung entstehen keine Mehrkosten“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Der verspätete Saisonbeginn in Hainholz ist jedoch kein Einzelfall. Die Geschichte des Naturbads kann als eine Serie von Pech und Pannen beschrieben werden. Immer wieder musste das Bad vorübergehend schließen, weil die Wasserqualität nicht stimmte und die Konzentration von Kolibakterien zu hoch war. Ratspolitiker vermuten, dass zum Teil mutwillig Gülle in die Filteranlage gekippt wurde. „Auch haben Jugendliche die Folie auf dem Grund des Filterbeckens durchlöchert, sodass das Wasser versickerte“, berichtet ein Ratspolitiker. 2016 musste das Bad eine komplette Saison schließen, weil die Umwälzpumpen nicht mehr funktionierten. Im vergangenen Jahr stellte sich heraus, dass der Wasserfilter beim Bau des Bads vor zehn Jahren zu klein geraten war. Zähneknirschend genehmigte die Ratspolitik rund eine Million Euro, um einen neuen Filter einzubauen, der die Wassermenge bewältigen kann.

„Ich habe die Hoffnung, dass es nach dem Einbau des neuen Filters besser läuft“, sagt Grünen-Sportpolitiker Mark Bindert. Auch sein Kollege Alter will jetzt ein, zwei Jahre abwarten und beobachten, wie sich die Besucherzahlen entwickeln. „Wir dürfen nicht vergessen, dass das Bad in Hainholz eine integrative Funktion hat“, sagt er. Sollte das Bad aber nicht angenommen werden, meint Grünen-Politiker Bindert, müsse über Alternativen nachgedacht werden, etwa das Badgelände in den benachbarten Park eingliedern und aus dem Becken einen Teich machen. CDU-Mann Klapproth schlägt vor, das Naturbad in ein gechlortes Freibad umzuwandeln. Aber das sei Zukunftsmusik, sagt er.

