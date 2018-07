Hannover

Mit den warmen Temperaturen der vergangenen Wochen hat auch die Badesaison in Niedersachsen begonnen. Auch in den kommenden Tagen soll die 20-Grad-Marke immer wieder geknackt werden – gute Aussichten also für einen entspannten Badetag am See.

23 Badeseen gibt es in Hanover und der Region. Da fällt die Auswahl schwer. Vor allem, weil die Wasserqualität in fast allen Seen bei der jüngsten Untersuchung des Gesundheitsamts als „ausgezeichnet“ bewertet wurde. Lediglich der Silbersee in Langenhagen bekam die Note „gut“.

Um die Entscheidung zu erleichtern, welcher See am geeignetsten für einen sonnigen Tag ist, haben wir unsere Leser befragt. Die Umfrage zeigt, welche Seen unsere Leser zu den schönsten der Region gewählt haben.

Das Ergebnis: Das sind die schönsten Badeseen

Zur Galerie In unserer Umfrage haben wollten wir von unseren Lesern wissen, welcher der 23 Badeseen in der Region Hannover der Schönste ist. Hier gibt es das Ergebnis.

Von jok