Doppelkorn öffnet Freitag seine Geschäfte

Hannover. Er will das Unternehmen nun mit 76 Arbeitsplätzen in den verbleibenden Geschäften fortführen. Er sagte am Donnerstag, es bleibe bei einem Vollsortiment. „Wir wollen bewahren, was gut war, dazu gehört die regionale Identität.“

Mitarbeiter der Bäckerei Doppelkorn retten gefrorene Backwaren aus dem Tiefkühllager.

Ob am Freitag auch die Hauptfiliale in der Limmerstraße in Linden öffnet, war bisher noch unklar. Dort hatte der Eigentümer vor ein paar Tagen die Schlösser ausgetauscht. Dieter vermutet, die Vermieterin sei durch „gezielte Falschinformationen“ von einem kleinen Teil der Mitarbeiter motiviert worden, vom verabredeten Mietvertrag zurückzutreten.

Mitte August hatte ein Doppelkorn-Mitarbeiter einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem die Geschäfte lange geschlossen gewesen waren und Mitarbeiter keinen Lohn bekommen hatten. Das Unternehmen geriet in Schwierigkeiten, nachdem es im April von dem 34-jährigen Manuel Pietrusky gekauft worden war. Er kündigte langjährigen Mitarbeitern, installierte eigene Leute, schloss Filialen und wollte den Betrieb modernisieren. Vor einigen Wochen tauchte er jedoch plötzlich ab. Nach ihm wird weiter gefahndet.