Hannover. Zwischen dem 28. Februar und Freitag, 3. März kommt es nachts auf der Strecke zwischen Bennemühlen und Hildesheim zu baubedingten Fahrplanänderungen. Zwei Verbindungen der S5 fallen in dieser Zeit aus: Die S-Bahnen mit Abfahrt um 1.06 Uhr und 4.36 Uhr am Flughafen in Richtung Hauptbahnhof fahren nicht. Ausfälle gibt es auch in der Gegenrichtung: Die S5 mit Abfahrt um 0.35 Uhr und 4.11 Uhr vom Hauptbahnhof zum Flughafen fährt ebenfalls nicht. Außerdem kann es auf der Strecke der S4 zwischen Hannover Hauptbahnhof und Bennemühlen zu späteren Fahrzeiten kommen.

Eine Übersicht zu den entsprechenden Fahrzeiten und Alternativen gibt es hier.

