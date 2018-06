Hannover

Die Vernehmung eines 24-Jährigen, gegen den im Zusammenhang mit der Tötung einer 16-Jährigen Schülerin in Barsinghausen ermittelt wird, haben erste Erkenntnisse zu Tage gefördert. Die Polizei geht von einer Zufallsbekanntschaft zwischen dem Verdächtigen und der 16-Jährigen aus. „Sie haben sich am Abend oder in der Nacht der Tat erst kennen gelernt“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Die Schülerin sei in der Nacht auf Sonntag feiern gewesen. Möglicherweise ist sie dabei ihrem späteren Mörder begegnet.

Zur Galerie An der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen ist am Sonntagnachmittag die Leiche einer 16-Jährigen entdeckt worden. Laut Polizei wurde die Jugendliche erschlagen. Am Montag gedachten Freunde und Verwandte mit Blumen und Kerzen der Getöteten.

Die Polizei arbeitet weiter mit Hochdruck daran, den Verdacht gegen den 24-Jährigen erhärten zu können. Bis Dienstagnachmittag hat die Kripo Zeit, einem Richter handfeste Beweise gegen den jungen Mann vorzulegen, die auf einen dringenden Tatverdacht schließen lassen. Dann könnte der Richter den 24-Jährigen in Untersuchungshaft nehmen lassen. Gelingt das nicht, kommt der 24-Jährige, der die deutsche und die dominikanische Staatsbürgerschaft hat, wieder frei.

Die Polizei hat eine 14-köpfige Mordkommission ins Leben gerufen, die den Namen „Anna“ trägt, den Vornamen des Opfers. Zeitgleich hat die Polizei in Barsinghausen die Präsenz der Streifenpolizisten verstärkt. Vollkommen offen ist, ob der 24-Jährige auch zu dem Todesfall der 55-jährigen Veronika B. befragt wird. Die Frau war genau zwei Monate vor dem Tod der 16-jährigen Anna tot in Barsinghausen gefunden worden – nur rund 500 Meter Luftlinie von dem Ort entfernt, an dem am Sonntag die Leiche der Schülerin entdeckt worden war. Der Fall Veronika B. ist noch nicht aufgeklärt.

Von Tobias Morchner und Peer Hellerling