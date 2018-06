Hannover

Die Bauarbeiten für den neuen Stadtbahn-Hochbahnsteig am Steintor laufen weiter. Über das Wochenende werden Betonteile für den barrierefreien Haltepunkt eingesetzt. „Da die Betonteile mit einem Autokran eingesetzt werden, können keine Stadtbahnen fahren“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Betroffen sind die Linien 10 und 17 auf der neugebauten Innenstadt-Strecke.

Die beiden Stadtbahnlinien werden daher am Sonnabend und Sonntag umgeleitet. Während die Linie 10 ab der Glocksee über den Goetheplatz und Humboldtstraße Richtung Markthalle und Kröpcke über den Tunnel ausweicht, endet die Linie 17 in dieser Zeit an der Haltestelle Glocksee. An der Station Humboldtstraße können Fahrgäste in die Linie 10 Richtung Innenstadt umsteigen.

Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen mussten die Stadtbahnen der Linie 10 in der Vergangenheit mehrmals über die Tunnelstrecke umgeleitet werden. Gleichzeitig kam Kritik an der Planung des „Projekts 10/17“ auf.

