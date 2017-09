Diese Staus haben heute genervt

Hannovers Autofahrer haben am Freitag viel Geduld gebraucht. Wegen des gesperrten Südschnellwegs und der Kreuzung an der Raschplatzhochbrücke staute sich der Verkehr kilometerweit. Auch die Ausweichrouten waren am Morgen und beim Feierabendverkehr überlastet. Mittags musste dann auch noch das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zwischen Altenbekener Damm und Riepestraße wegen eines Unfalls gesperrt werden.

"Durch die vielen Sperrungen hat sich das Problem potenziert", sagt Thomas Seidel, stellvertretender Betriebsleiter der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ). Der sogenannte Verdrängungsverkehr habe sämtliche Ausweichrouten überlastet, "hinzu kommt auch noch das schlechte Wetter". Wer sonst vielleicht mit dem Rad zur Arbeit fuhr, stieg am verregneten Freitag lieber ins Auto.

Die Autofahrer standen teilweise 45 Minuten im Stau, um die Vollsperrung des Südschnellwegs Richtung Osten zu umgehen. Unter anderem die Hildesheimer und Garkenburgstraße waren überlastet. Die gesperrte Kreuzung Hamburger Allee/Lister Meile sorgte für Staus bis zurück zur Marienstraße, in der Gegenrichtung ballte sich der Verkehr bis zur Celler Straße.

Die VMZ geht davon aus, dass die Baustellen auch am Sonnabend für Probleme sorgen. "Dann setzt der Einkaufsverkehr ein", sagt Seidel. Er rät daher, auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen. "Zumindest die Stadtbahnen fahren in Tunneln." Die Kreuzung am Raschplatz bleibt noch bis Sonntagabend gesperrt, der Südschnellweg wird Montagmorgen wieder freigegeben.

pah